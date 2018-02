Cons.Lombardia celebra Giorno ricordo

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - Il valore della convivenza civile deve essere ricordato per impedire che gli errori e gli orrori del passato possano ripetersi e per evitare il rischio di nuove tragedie come quelle che hanno attraversato il secolo scorso. È uno dei concetti espressi dal presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, in apertura della cerimonia che, come ogni anno da quando nel 2008 una legge regionale istituì la ricorrenza, fa memoria del dramma delle foibe e dell'esodo della popolazione giuliano-dalmata-istriano.

Nell'Aula consiliare di Palazzo Pirelli questa mattina erano presenti rappresentanti delle associazioni degli esuli giuliano-dalmati e gli studenti delle scuole secondarie lombarde che hanno partecipato alla decima edizione del concorso indetto dal Consiglio regionale e che quest'anno aveva per titolo "Storie, testimonianze e opere dell'identità italiana nell'esodo giuliano-dalmata-istriano per l'affermazione dei valori del ricordo a dieci anni dalla legge regionale della Lombardia".