the Micam, vetrina del mondo che cammina

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - E' il mondo intero che cammina guidato dalle eccellenze del Made in Italy quello che occuperà il palcoscenico della 85/ma edizione di the Micam la rassegna internazionale della calzatura in programma da domenica 11 al 14 febbraio nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. Saranno infatti ben 1.364, di cui 603 estere, le aziende che presenteranno le loro nuove collezioni guardando al futuro.

Rappresentano un settore che chiude il 2017 all'insegna della stabilità, ma che vede la ripresa ancora lontana, penalizzato da consumi interni che non ripartono e sostenuto soprattutto dall'export, ma che è un pilastro insostituibile del Fashion Made in Italy, comparto leader mondiale per qualità ed eccellenza, e che, solo in Italia, occupa 77mila addetti in quasi 5mila aziende. The Micam detta ormai da decenni le tendenze del mercato e celebra anche in questa edizione le eccellenze dell'artigianato manifatturiero attraverso una fusione di elementi di tradizione e innovazione che, insieme, la tengono al passo coi tempi.