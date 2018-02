Stazione Milano, pm '10 anni a Hosni'

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Il pm di Milano Maura Ripamonti ha chiesto una condanna a 10 anni di carcere, con il riconoscimento del vizio parziale di mente emerso da una perizia, per Ismail Tommaso Hosni, il 21enne italo tunisino a processo per tentato omicidio, lesioni e resistenza per avere aggredito due militari e un agente della Polfer alla stazione Centrale di Milano, il 18 maggio dello scorso anno.

La difesa di Hosni ha invece chiesto che il giovane venga assolto per incapacità totale di intendere e di volere al momento del fatto e ha chiesto al gup Roberta Nunnari (sentenza il 2 marzo) che vada subito in una comunità terapeutica per essere curato. Tra l'altro, come chiarito dall'avvocato Giusi Regina, il giovane, presente oggi in aula al settimo piano del Tribunale, "è stato violentato" da altri detenuti nelle scorse settimane nel carcere milanese di San Vittore, dove si trova tuttora. Il 21enne è anche indagato per terrorismo internazionale in un altro filone perché aveva postato su Fb video inneggianti all'Isis.