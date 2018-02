Pioltello, da mesi legno sotto rotaia

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Sarebbe stata collocata sotto il giunto della rotaia incriminata alcuni mesi prima dell'incidente ferroviario del 25 gennaio scorso, la tavoletta di legno 'tampone' trovata nel cosiddetto "punto zero" dove è deragliato il treno regionale, un chilometro prima della stazione di Pioltello (Milano), provocando tre morti e quasi cinque feriti.

Il dettaglio emerge da documenti al vaglio di pm e investigatori nell'inchiesta che vede 8 persone indagate, tra vertici e tecnici Rfi e Trenord, anche loro indagate come società.

Alcune ore dopo l'incidente, gli investigatori della Polfer avevano trovato sotto il giunto usurato la "staffa" di legno che sarebbe stata messa per sostenere la rotaia ed evitare che, probabilmente a causa di un cedimento della massicciata, battesse contro le pietre al passaggio dei treni che continuamente transitano su quella tratta. Nel cosiddetto "punto zero", tra l'altro, si è staccato un pezzo di 23 centimetri della rotaia proprio sopra il giunto.