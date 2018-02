L'acqua migliora la qualità della voce

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Ogni cantante sa quanto è importante salvaguardare la propria voce. E secondo uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Pretoria in Sudafrica, "l'acqua rappresenta la più semplice e la più efficace soluzione per migliorare la qualità della voce", si legge sul sito In a Bottle (www.inabottle.it). I ricercatori hanno analizzato 10 anni di pubblicazioni scientifiche su 5 differenti database. Tutti gli studi sono stati analizzati in base a livelli di evidenza e indicatori di qualità della American Speech-Language- Hearing Association. "Analizzando parametri acustici - spiega In a Bottle - è emerso che l'acqua è senza dubbio il mezzo naturale più efficace per la salute della voce. Effetti positivi sono stati confermati anche dall'inalazione del vapore e dalla nebulizzazione di soluzioni isotoniche. Questi risultati sono stati testati dai ricercatori su un gruppo di studentesse di canto, che rispetto alle colleghe meno idratate hanno dimostrato una capacità acustica migliore e maggiormente prolungata".