Elezioni: da Facebook 'Punti di vista' e Live con ANSA

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Dopo il decalogo contro le fake news, Facebook lancia in Italia nuovi strumenti in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. In partnership con l'ANSA, a partire dalla prossima settimana, realizzerà una serie di interviste, via Facebook Live, con i leader dei principali partiti e movimenti politici. Le interviste in diretta, si terranno nella sede di Facebook a Milano e offriranno agli utenti la possibilità di interagire, fare domande e commentare attraverso il social network. I Live verranno moderati dai giornalisti ANSA e saranno visibili sia sulla pagina Facebook sia sul sito internet dell'agenzia di stampa, dove sarà disponibile anche il calendario degli appuntamenti.

Altra iniziativa elettorale messa in campo dalla piattaforma è Punti di vista, che mostrerà le posizioni dei 10 partiti e movimenti politici che superano l'1% delle intenzioni di voto secondo i principali sondaggi politici elettorali. Lo strumento verrà mostrato, una volta ogni tre giorni, nel flusso di notizie degli utenti di Facebook in Italia o che hanno impostato i loro dispositivi sulla lingua italiana. Le informazioni sono state fornite dagli stessi partiti politici che hanno compilato nei giorni scorsi la sezione Temi presente sulle loro Pagine Facebook. Le categorie della sezione Temi sono state definite insieme al Censis e all'International Center on Democracy and Democratization della Luiss. Nelle prossime settimane verrà lanciata la funzione Candidati che aiuterà gli utenti ad entrare in contatto con i candidati e i partiti della loro circoscrizione, avere informazioni dettagliate su temi rilevanti, su eventi previsti in campagna elettorale e istruzioni su come votare con il nuovo sistema elettorale.

Infine, il giorno delle elezioni, il 4 marzo, le persone vedranno comparire, in cima al loro News Feed, uno strumento che fornirà informazioni ufficiali su come e dove votare, oltre a dare la possibilità di far sapere ai propri amici su Facebook di aver votato. La notte delle elezioni, dopo la chiusura dei seggi, i risultati degli scrutini saranno visibili su Facebook man mano che verranno aggiornati. (ANSA)