Docu-film InediToto', l'altro De Curtis

ANSA) - MILANO, 8 FEB - Sulla storia e la grandezza del principe Antonio De Curtis, dopo la sua morte, sono stati scritti decine di libri e girate altrettante pellicole. Ma con il docu-film "InediTotò" il regista Franco Longobardi, noto anche per 'Casa Vianello', ha scelto la strada difficile della diversità: raccontare l'artista in alcune angolature non ancora approfondite nel 120esimo anniversario della nascita. La narrazione si divide in tre capitoli: Totò-Teatro, Totò-Voci e Totò-Musical. E così si 'scopre', o meglio viene sottolineato, che l'attorucolo da avanspettacolo di periferia sui palcoscenici recitava 'L'avaro' di Moliere, Pirandello, Niccolò Machiavelli, Edoardo Scarpetta, Eduardo e Peppino De Filippo per finire con Nino Martoglio ed Ettore Petrolini. Piece che tutt'oggi pochi gli attribuiscono. Sul fronte delle voci se è noto che negli ultimi anni di vita negli esterni dei film il Principe veniva doppiato da Carlo Croccolo è meno per esempio saputo che il doppiatore di Jean Gaben (e anche di Clark Gable, Gary Cooper e John Wayne) Emilio Cigoli, lo doppio' in 'Toto' Parigi' dove interpretava un gangster con l'effetto esilarante della pronuncia del grande attore francese, star dei noir, con tanto di erre moscia. "InediTotò", realizzato per la Fondazione cineteca italiana-Mic, verrà proposto domenica prossima, alle 17, alla Manifattura Tabacchi di Milano, in viale Fulvio Testi. L'obbiettivo è la distribuzione nazionale.(ANSA)