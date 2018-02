A Milano nasce Il Cinemino

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Una cinema di quartiere, che guarda a Milano e alla sua storia, ma dal respiro internazionale. Apre nel quartiere di Porta Romana Il Cinemino, un cine-circolo con una sala da 75 posti e un bar, che sarà luogo di ritrovo e di creatività aperto a tutti. Il progetto è stato realizzato, con lo strumento del crowdfunding, da un gruppo di amici che lavorano nel mondo dell'intrattenimento e sono appassionati di cinema e di Milano.

Tra i sostenitori di Il Cinemino l'attore e regista Valerio Mastandrea, che ha dedicato una delle 75 poltrone della sala all'amico e maestro Claudio Caligari da parte di tutta "la sua banda". L'offerta di Il Cinemino sarà caratterizzata da film italiani, con preferenza per la produzione milanese, e titoli stranieri in lingua originale con sottotitoli. Inoltre ci saranno eventi per bambini e ragazzi il pomeriggio, mentre la sera sarà dedicata a incontro con autori, rassegne, maratone, cortometraggi.