A Linate e Malpensa arriva ChatBot

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa tendono la mano ai passeggeri con il nuovo servizio chatBot, la nuova chat automatizzata a supporto di chi viaggia.

Il chatBot è un'assistente virtuale in grado di rispondere in maniera veloce e precisa alle domande più frequenti che gli vengono fatte dai passeggeri, in italiano e in inglese. Avere informazioni in tempo reale sui voli, ottenere indicazioni sulla possibilità di viaggiare con animali, sulla tipologia del bagaglio a mano, sul trasporto di liquidi o sulle necessità dei passeggeri a ridotta mobilità sono tra le cose che si potranno scoprire "parlando" con il chatBot, il quale, nel caso in cui non sia in grado di rispondere, dirotterà il passeggero verso il personale dell'aeroporto.

Per utilizzare il ChatBot degli Aeroporti di Milano occorre inviare un messaggio privato alla pagina Facebook di Milan Airports o direttamente da ogni pagina del sito Milano.Linate e Milano.Malpensa.