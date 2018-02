Valigie Bric's si rafforzano all'estero

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Le valigie di Bric's si rafforzano sui mercati internazionali con una finanziamento da 700 mila euro da Bnl Gruppo Bnp Paribas, garantito da Sace.

La linea di credito spiega una nota di Sace, è finalizzata a sostenere i costi connessi all'espansione del gruppo comasco sui mercati esteri, in particolare Europa, Asia e Stati Uniti.

Bric's è un'azienda da sempre orientata ai mercati. "Grazie al supporto di Sace Simest, siamo stati in grado di affrontare con successo l'espansione della nostra azienda nei mercati esteri, in particolare negli Stati Uniti dove abbiamo visto crescere sempre di più la notorietà del brand Bric's",ha detto l'a.d Maria Angela Briccola.

Bric's, azienda storica nell'area del lago di Como, è attiva dal 1952, è presente sia in Italia sia all'estero, in particolare in Germania, Cina, Stati Uniti e Corea del Sud, dove realizza oltre il 50% del suo fatturato-