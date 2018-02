Sport invernali a rischio disidratazione

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - Gli atleti sanno che è fondamentale integrare i liquidi persi con il sudore. Un'azione non scontata in inverno quando, in particolare sulle piste da sci amatoriali, si tende a bere poco e a 'scaldarsi' con bevande alcoliche.

"Niente di più sbagliato - commentano gli esperti dell'Osservatorio Sanpellegrino - l'alcol aumenta la quantità di liquidi espulsi dall'organismo. Stessa cosa fa l'alta quota, accelerando il respiro per adattarsi ai bassi livelli di ossigeno". A due giorni dai Giochi invernali, gli specialisti ricordano quanto sia importante "bere prima, durante e dopo l'attività fisica senza aspettare lo stimolo della sete.

Moderati livelli di disidratazione possono infatti ridurre la pressione sanguigna sottoponendo così il cuore a un carico extra di lavoro". "Con il sudore - prosegue Alessandro Zanasi, docente all'Università di Bologna - non si perdono solo liquidi ma anche sali minerali. Per un reintegro rapido è bene bere acque con un apporto salino contenuto perché assimilabili in tempi veloci".