Lombardia, sorteggiato l'ordine dei candidati

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - L'ufficio centrale regionale alla Corte d'Appello di Milano ha stabilito, tramite un sorteggio avvenuto questo pomeriggio, l'ordine di apparizione sulla scheda e sui manifesti elettorali dei candidati presidente della Regione Lombardia.

Sulla scheda, il primo a comparire, da sinistra a destra, è il candidato del 'M5S' Dario Violi, seguito da quello di 'Liberi e Uguali' Onorio Rosati. Terzo è il candidato per il centrosinistra Giorgio Gori, seguito da Angela De Rosa di 'Casapound'. Quinto il candidato Giulio Arrighini di 'Grande Nord', sesto Massimo Gatti per la lista 'Sinistra per la Lombardia'. Ultimo infine il candidato del centrodestra Attilio Fontana.

L'ordine di apparizione delle liste collegate in coalizione sarà invece sorteggiato in ognuna delle dodici circoscrizioni provinciali lombarde. A Milano il sorteggio si terrà venerdì 9 febbraio.