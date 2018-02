Esplosione in azienda, tre feriti gravi

(ANSA) - COMO, 7 FEB - E' salito a tre il numero di feriti gravi in seguito all'esplosione di un serbatoio di solventi nel primo pomeriggio negli impianti della Ecosfera srl di Bulgarograsso (Como). Lo comunica l'ultimo aggiornamento di Areu Lombardia, precisando che i feriti sono stati trasportati negli ospedali di Como, Varese e Legnano. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco in un paio d'ore, mentre sulla zona si è alzata una colonna di fumo nero. Oltre ai tre feriti gravi, altri sei dipendenti dell'azienda sono stati ricoverati in codice giallo.

L'Areu ha allertato l'Unità di decontaminazione per il rischio chimico, ma non sono stati emessi provvedimenti restrittivi, a parte l'evacuazione precauzionale di quattro abitazioni nelle immediate vicinanze dello stabilimento. Sembra che nell'aria si siano liberati vapori di acetato di etile non particolarmente tossici. La Ecosfera srl ha sede legale a Milano e sede operativa in via Pirandello a Bulgarograsso, dove lavorano 33 persone.