Produzione Lombardia +1,9% in trimestre

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Produzione industriale in crescita nel 4/o trimestre in Lombardia, con un rialzo dell'1,9% sul trimestre precedente e del 3,7% rispetto all'analogo periodo del 2017. Lo annunciano Unioncamere, Confindustria Lombardia e la Regione Lombardia sottolineando che sono cresciuti, rispetto al trimestre precedente, sia gli ordini interni (+2,5%) sia quelli esteri (+2,3%), oltre che il fatturato (+2,6%). Fatto 100 il dato del 2010, l'indice della produzione industriale è salito nel quarto trimestre a quota 109,7. In rialzo anche l'artigianato (+0,7%), cresciuto su base annua del 2,6%. Stabile l'occupazione, che - viene spiegato - "reagisce in ritardo rispetto alle dinamiche produttive", così come il ricorso alla cassa integrazione, che "si mantiene sui livelli minimi raggiunti".