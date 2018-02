Laurea honoris a tre madri desaparecidos

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - L'Università Statale di Milano ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Relazioni internazionali a tre madri coraggio dell'America Latina, tre madri di desaparecidos che lottano per i diritti delle vittime delle sparizioni forzate, per consegnare giustizia e verità a migliaia di famiglie in Argentina e Messico. Si tratta di Estela Barnes de Carlotto, presidente delle Abuelas de Plaza de Mayo, Vera Vigevani Jarach, madre de Plaza de Mayo - Línea Fundadora e Yolanda Morán Isais, che lotta contro le sparizioni forzate in Messico con l'associazione Fundem. Queste tre madri "sono testimonianza di un instancabile impegno per la difesa dei diritti umani - ha spiegato Ilaria Viarengo, docente del dipartimento di Studi internazionali della Statale - e nella richiesta di verità e giustizia per le violazioni perpetrate".