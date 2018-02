Camion investe pedoni, 1 morto 1 ferito

Stavano attraversando la statale 233 di Malnate (Varese) quando un camion guidato da un 58 enne di Legnano (Milano), per cause ancora da accertare, li ha travolti. Sono morti così due pensionati di Malnate, nel primo pomeriggio di oggi. Franco Lanfranchi, 86 anni, è stato ucciso sul colpo, schiacciato dal tir, mentre sua moglie Giacomina Grugnola, di 83, è spirata in ospedale a Varese, dove era arrivata in elisoccorso in condizioni disperate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco di Varese, che hanno fatto di tutto per salvare i coniugi, purtroppo inutilmente. I rilievi e gli accertamenti sono al vaglio della Polizia Locale di Malnate.