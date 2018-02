All'asta arredi installazione Etro

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Siete impazziti per gli arredi dell'installazione Dandy Detour organizzata da Etro il mese scorso per presentare la sua collezione uomo per il prossimo inverno? Erano stati forniti alla maison da Il Ponte Casa d'Aste, che il 9, 10 e 11 febbraio nella sede di Via Pitteri, a Milano, presenta un'esposizione di quasi 4000 lotti, tra cui gli oggetti scelti da Etro.

Tra i pezzi di modernariato e arte moderna, sarà allestito un corner dedicato a Dandy Detour, nel quale video e scatti fotografici dell'evento faranno da cornice a poltrone, tappeti, paraventi, tavoli e sculture, tutti legati dall'amore per il collezionismo e la passione per l'insolito che sono aspetti cari alla casa di moda Etro così come alla casa d'aste.