Romani,Fi faccia come M5S,stia tra gente

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - I candidati di Forza Italia devono stare fra la gente e in questo imparare dai 5stelle. Il suggerimento al gruppo che correrà per il Parlamento in Lombardia è arrivato dal capogruppo azzurro al Senato Paolo Romani.

"Evitate le grandi manifestazioni dove viene chi è già convinto - ha detto - Invece fatevi vedere fra la gente e ascoltate". In questo "i grillini sono bravi a fare campagna elettorale, hanno una rete di collegamenti" con la gente.

Diverso il discorso per i candidati del Pd "già rassegnati alla sconfitta, ai banchetti - ha concluso - li vado a salutare per tirarli un po' su".