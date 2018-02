Nordafricani su Fb, 'pestati da skin'

(ANSA) - PAVIA, 5 FEB - La Digos di Pavia indaga su un episodio riferito da cinque giovani nordafricani, che sui social hanno raccontato di essere stati inseguiti e picchiati nel centro storico del capoluogo da una ventina di skin, dopo una discussione iniziata in un locale cittadino. L'episodio, di cui dà notizia oggi la 'La Provincia pavese', sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica. La Digos ha convocato l'autore del messaggio pubblicato sui social, con cui ha reso pubblico quanto accaduto nella notte precedente. I contrasti tra i nordafricani e il gruppo di skin sarebbero iniziati in discoteca, per proseguire poi fuori. I cinque immigrati sostengono di essere stati inseguiti prima fino al Ponte Coperto, e poi lungo la centrale Strada Nuova. Il pestaggio sarebbe avvenuto all'altezza del Teatro Fraschini.

Nessuno dei nordafricani si è recato al pronto soccorso dell' ospedale per farsi medicare.