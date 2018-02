Maroni, Lega diversa da origini

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - "No, vedo una Lega che ha l'ambizione di diventare un partito nazionale. Ricordo le origini, quando Bossi diceva che la Lega non era né di destra né di sinistra ma del Nord. Ma quella era la Lega Nord, adesso è una cosa diversa. Mi auguro non venga schiacciata su posizioni di destra radicale". Così il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ex segretario della Lega Nord, ha risposto a chi gli chiedeva se veda un Carroccio ormai trasformato in un "partito di destra". Maroni ha osservato che per la Lega "già c'è stato il rischio che fosse identificata con un movimento lepenista, ma ora un movimento lepenista non c'è più, lo ha detto anche la Le Pen. Comunque sia - ha concluso - resta una Lega che esprime una classe dirigente capace di governare. E se, come mi auguro, alle Politiche il centrodestra prenderà la maggioranza assoluta, avremo ministri della Lega e magari anche il presidente del Consiglio, che sapranno continuare l'esperienza di buon governo della Lega".