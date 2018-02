Rogo in casa, salvi abitante e 2 gatti

(ANSA) - MILANO, 4 FEB - Una persona è finita all'ospedale per leggere ustioni per un incendio che si è sviluppato nella notte in un appartamento in una palazzina in zona Barona alla periferia di Milano. Indenni invece i due gatti.

L'allarme è scattato alle 2, in via Faenza. Subito sono intervenuti i vigili del Fuoco, il 118 e la polizia.

I pompieri sono riusciti a portare in salvo una persona, poi trasferita al Niguarda in condizioni non gravi, e i suoi due animali.