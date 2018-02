Trovate 10 bici rubate, due denunciati

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - Dieci biciclette rubate, di cui 4 della ditta di noleggio Ofo, sono state recuperate all'interno del campo nomadi di Muggiano (Milano) nel corso di un controllo dei carabinieri del comando provinciale. Una ragazza di 22 anni e un uomo di 69 anni sono stati denunciati per il possesso delle quattro bici Ofo, a cui sono stati rimossi i dispositivi gps. Le altre 6 bici rubate si trovavano in un'area comune e non è stato possibile attribuirle a qualcuno.