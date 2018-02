Rozza si candida,Sala prende sue deleghe

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, prende anche la delega alla Sicurezza. L'assessore Carmela Rozza ha infatti deciso di candidarsi con il Pd alle elezioni regionali e dunque lasciare Palazzo Marino.

"Dalla settimana prossima prenderò le deleghe alla Sicurezza, in attesa di individuare un sostituto dell'Assessore Carmela Rozza - ha spiegato su Facebook -, che corre per le elezioni regionali. Stamattina sono stato in giro in pattuglia: partiamo dalle basi!".