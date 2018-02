Ladro tecnologico ruba abiti per 1.700 €

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - Un ladro tecnologico è stato arrestato dalla polizia locale di Milano. Insieme a una complice era entrato in un negozio del centralissimo corso Venezia a Milano, e aveva preso abiti per 1.700 euro senza passare dalla cassa per pagare.

Una cliente se ne è però accorta e ha avvisato un commesso che è riuscito a fermarlo, mentre la sua complice è scappata.

La polizia locale è subito arrivata e ha arrestato l'uomo di 49 anni di origine slava, scoprendo che dentro il giubbotto aveva cucita un'apparecchiatura elettronica dotata di telecomando in grado di eludere i dispositivi antitaccheggio.

Visti i video della sorveglianza e sentiti alcuni testimoni, gli agenti hanno collegato lo slavo e la sua complice ad alcuni altri furti.