Gattuso, complimenti?Mi interessano poco

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - "Mi interessano poco i complimenti.

Conosco le mie idee, so di avere uno staff preparato ma ho convinzione dei miei mezzi. Leggo poco perché voglio focalizzare tutte le energie sul lavoro. Resto con i piedi per terra, devo imparare molto". L'allenatore del Milan Rino Gattuso, reduce da tre vittorie consecutive in campionato, non si fa distrarre dagli attestati di stima per aver rivitalizzato la squadra rossonera. Un gruppo su cui Gattuso ha deciso di puntare: "ultimamente giocano sempre i soliti e non voglio vedere atteggiamenti negativi perché serve l'aiuto di tutti. Dal mercato non è arrivato nessuno perché credo fortemente in questa rosa. L'ho detto alla proprietà, a Fassone e a Mirabelli. Mi chiedevano se avessi bisogno di qualcosa ma ho sempre detto che andava bene così".