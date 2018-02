Gambizzò un uomo, preso per occhiali

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - È stato arrestato l'uomo che lo scorso 25 novembre ha gambizzato un pregiudicato in via Creta, nella periferia di Milano. Gli agenti della Squadra mobile hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Davide Pezzolla, un 35enne con diversi precedenti, accusato ora di porto abusivo di armi, ricettazione e lesioni personali aggravate. A incastrare Pezzolla sono stati gli occhiali che ha perso durante la colluttazione avuta con il 41enne gambizzato e altre due amici che erano con lui sotto i portici. Secondo quanto ha raccontato alla polizia, in via Creta avrebbe dovuto sparare a un uomo diverso ma non ha detto a chi né per quale motivo. Invece quel giorno incontrò i tre e, pistola in pugno, chiese informazioni su dove fosse il suo bersaglio. La risposta diede il via a una discussione che in breve finì con l'esplosione di due colpi alle gambe di Roberto Strangi, un pregiudicato con una lunga fedina penale (reati contro il patrimonio, droga e armi) che non volle collaborare con la polizia.