Fischi a San Siro, l'Inter non vince più

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - L'Inter non sa più vincere e allunga la striscia di risultati negativi. A San Siro finisce 1-1 con il Crotone di Zenga, applaudito dai tifosi nerazzurri. L'Inter va in vantaggio al 23' del primo tempo: sugli sviluppi di un corner calciato da Brozovic, Eder anticipa di testa Faraoni e batte Cordaz. Il pareggio arriva al 15' della ripresa: Trotta controlla un pallone difficile in area e serve Barberis che, sbucando tra le linee, batte Handanovic con un diagonale di destro. Buono l'esordio in casa di Rafinha, ma a fine partita la squadra di Spalletti esce tra i fischi del pubblico del Meazza.

Nella lotta per il quarto posto, l'ultimo valido per partecipare alla prossima Champions League, la Roma potrebbe accorciare domani a -1.