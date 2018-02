Figc: Gattuso, contento per Costacurta

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - "Sono contento per Costacurta ma ora ha una bella gatta da pelare. Spero non faccia errori, ma lui è un grande uomo con classe e di spessore. Molto intelligente, diretto, schietto e che sa quel che vuole. Ha un compito importante che si merita, speriamo riesca a portare risultati buoni. Il calcio italiano ne ha bisogno. Spero non sbagli la scelta dell'allenatore altrimenti se la prenderanno con lui": con un sorriso, il tecnico del Milan Rino Gattuso commenta così la nomina di Alessandro Costacurta, ex compagno in rossonero, a vicecommissario della Figc.