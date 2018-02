TeicosLab a energia quasi zero a Milano

(ANSA) - MILANO, 2 FEB - E' stata inaugurata oggi a Milano TeicosLab, la nuova sede operativa di Teicos Group: all'interno di un'area industriale ex Pirelli vicino lo scalo ferroviario di Rogoredo, l'edificio, in origine laboratorio e poi deposito di mobili d'epoca, è stato completamente ristrutturato e progettato in 'Nzeb, ossia a 'energia quasi zero'. Secondo quanto dichiarato dalla società è il primo stabile con queste caratteristiche nella categoria laboratorio ad attività industriale o artigianale e il quattordicesimo non-residenziale realizzato in Lombardia (fonte Cened). I consumi energetici - viene sottolineato in una nota - sono potenzialmente compensabili con la piantumazione di soli 11 alberi. In particolare il grande open space "minimizza le dispersioni, riutilizza l'aria e sfrutta la luce del sole per produrre l'energia di cui ha bisogno per funzionare" tra il bianco predominante ed elementi traslucidi come il policarbonato alveolare.