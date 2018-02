Spalletti:social hanno effetto su tifosi

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - "Bisogna tener conto dell'effetto che i social fanno sui tifosi. Perché si trovano a pensare che la loro fede calcistica sia nelle mani di bambini e non di professionisti. Anche domani ci saranno 50 mila tifosi e posso assicurare che la loro passione è in mano a professionisti": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro il Crotone, commentando gli equivoci messaggi pubblicati nei giorni scorsi da Mauro Icardi, parole che sembravano aprire ad un suo addio all'Inter. "Ci sono cose personali - prosegue - che non vanno portate dentro lo spogliatoio. Non bisogna provocare inutili preoccupazioni ai nostri tifosi". Spalletti commenta anche le voci riguardo una lite tra Icardi, Perisic e Brozovic: "I numeri parlano chiaro.

Icardi ha segnato 14 gol su azione e cinque assist sono di Perisic. Una percentuale altissima. La maggior parte dei passaggi gli arrivano da Perisic e Vecino, poi da Brozovic che ha giocato la metà delle partite".