Spalletti, Ramires? Zhang mi disse no

(ANSA) - MILANO, 2 FEB - "Steven Zhang, da persona 'corretta e coerente', ha spiegato a Luciano Spalletti che l'affare Ramires non poteva concretizzarsi". Lo spiega lo stesso tecnico dell'Inter in conferenza stampa. "Di Ramires e Pastore - dice - non dovete parlare con me, ma con chi ve l'ha detto. Io ho fatto una battuta, ma poi contano i numeri, le cifre degli stipendi.

Non possiamo aumentare il budget portandolo a dimensioni non alla nostra portata. Non so quanto guadagni Pastore ma sicuramente più dei nostri calciatori. Quindi, per mettere a posto i conti, sarebbe stato necessario fare un'uscita".