Spalletti, mercato? false aspettative

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Luciano Spalletti considera il ''vero smacco" del mercato non essere riuscito a proteggere i tifosi da false speranze e da false aspettative. E, alla vigilia della partita Inter-Crotone, lancia il proprio affondo. "A voi - dice il tecnico in conferenza ad Appiano - vi garba molto questo discorso dell'irresistibile fascino del creare casino, ma raccontate voi stessi perché con me non parlate al telefono la sera. Per cui dovreste farmi il favore di non raccontarmi alla gente che vi guarda: non dico che e' colpa dei giornalisti, dico che non ho creato queste aspettative. Con me non parlate.

Secondo me parlate con qualcun altro ma di quello discuteremo con i dirigenti". "Per quanto mi riguarda, il vero smacco del mercato - aggiunge - è non essere riuscito a proteggere i tifosi dalle false aspettative, perché poi vengono trasformate in grandi delusioni".