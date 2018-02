Snai: Serie A, tutte le big strafavorite

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Tutte le big a bassa quota nelle indicazioni di Snai alla vigilia dela 23ma giornata di campionato. Napoli favoritissimo sul campo del Benevento con il segno '2' quotato a 1,18. La vittoria dei sanniti vale 16 volte la posta, il pareggio è a 7,00. Quote analoghe per la Juventus in casa contro il Sassuolo: segno «1» a 1,22, pareggio a 6,00, impresa emiliana a 15. Quanto alle due grandi 'malate', Inter e Roma, il turno promette il ritorno alla vittoria, che manca rispettivamente da 7 e 6 turni. I nerazzurri ospitano il Crotone nell'anticipo di domani sera e partono da un segno «1» offerto a 1,30. Ad alta quota la «X», a 5,00, il «2» si impenna fino a 10.

La Roma va in visita in casa del Verona e il «2» vale 1,45, mentre gli uomini di Pecchia viaggiano a 6,75. Il pari è dato a 4,50. La Lazio, nel posticipo di lunedì all'Olimpico contro il Genoa è favorita a 1,50, contro il 4,00 del pareggio e il 6,50 della vittoria esterna.