Salvini: non vedo l'ora di prova Governo

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - "Siamo in vantaggio, pare che al Nord, in Lombardia e in Veneto la Lega e il centrodestra facciano il pieno, ma non mi fido dei sondaggi, perché voglio cambiare il Paese": lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini.

"Non vedo l'ora di mettermi alla prova del governo - ha aggiunto -, voglio dimostrare che quello che dico da anni poi faccio. Io ci metto l'anima, ho anche tanti difetti però non tradisco". Quanto al rapporto con l'alleato Silvio Berlusconi, Salvini ha ribadito di fidarsi "dei patti scritti". "Poi - ha concluso - la Lega è la Lega, io e Berlusconi siamo persone diverse. Ma quando c'è un patto scritto, dove c'è scritto azzeramento della legge Fornero, revisione dei trattati europei ed espulsione di tutti i clandestini...".