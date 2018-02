Italiano ucciso durante rapina a Santo Domingo

Un pensionato di Montichiari (Brescia) Vittorio Giuzzi, è stato ucciso nei giorni scorsi nel corso di una rapina in casa a Santo Domingo. L'uomo si era trasferito nella Repubblica Dominicana da tempo per fare l'agricoltore e coltivare caffè, fagioli e mango.



Sarebbe stato ucciso di botte da rapinatori entrati nella casa dove abitava. A darne notizia è stata la nipote via Facebook.