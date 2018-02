Ferrovie: forti disagi su Milano-Venezia

(ANSA) - MILANO, 2 FEB - Sono stati forti anche oggi pomeriggio i disagi per i pendolari lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia. Oltre ai ritardi accumulati a causa dell'incidente di giovedì della settimana scorsa che ha causato tre morti a Pioltello (Milano), nel pomeriggio, il treno per Verona delle 17.25, partito in ritardo di un quarto d'ora, è rimasto fermo per oltre un'ora alla stazione di Lambrate, apparentemente a causa di un malfunzionamento delle porte dei vagoni che non si chiudevano.

Poiché non venivano date comunicazioni parte dei passeggeri è scesa sulla banchina dove erano presenti anche alcuni poliziotti. Senza che fosse dato alcun avviso, il convoglio è ripartito lasciando a terra i pendolari inferociti. Molti hanno preso d'assalto il treno partito un'ora dopo dalla Stazione Centrale che è rimasto fermo, strapieno, per altri 20 minuti sempre a Lambrate.