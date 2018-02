Treno deragliato,candidati tra pendolari

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Un minuto di silenzio e un applauso in memoria di chi è morto nel disastro ferroviario di Pioltello.

Così ha preso il via dalla stazione di Crema l'iniziativa #intrenoconnoi: a una settimana dal deragliamento del regionale costato la vita a tre donne, il Comitato dei pendolari cremaschi ha invitato cittadini, sindaci e forze politiche del territorio, a partire dai candidati presidente della Regione, a prendere il treno insieme a loro fino a Milano per tenere alta l'attenzione dopo l'incidente di Pioltello ma anche sulle condizioni del trasporto ferroviario locale. All'appello hanno risposto, tra gli altri politici, una ventina di sindaci del cremasco e del bergamasco, con la fascia tricolore, e tre degli aspiranti governatori della Lombardia: Giorgio Gori (centrosinistra), Dario Violi (M5S) e Massimo Gatti (Sinistra per la Lombardia).