Treno deragliato, domani taglio binario

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Si sono tenuti questa mattina gli esami autoptici sui corpi delle tre donne morte nel disastro ferroviario di Pioltello. I legali degli indagati di Rete Ferroviaria Italiana hanno indicato come consulenti i professori Diana e Collina, del Policlinico di Milano, mentre quelli degli indagati di Trenord si sono affidati al medico legale Riccardo Zoia. Gli inquirenti hanno anche predisposto un questionario standard per i passeggeri (già più di un centinaio) che hanno risposto all'appello appeso fuori dalle stazioni lungo la tratta, con cui è stato chiesto a chi era su quel treno di fornire tutte le informazioni utili. Pm e investigatori, infatti, vogliono prima di tutto farsi un'idea precisa del numero di persone che era nei vagoni (soprattutto nel terzo, il primo a deragliare e quello dove sono morte le tre donne) e poi capire cosa hanno sentito e notato in quei momenti prima del deragliamento e dell'impatto contro i pali.

Domani invece, con il taglio del binario 'incriminato' - cioè la parte che comprende il cosiddetto 'punto zero', la staffa di legno e il giunto usurato - inizieranno gli 'accertamenti irripetibili' disposti dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente ferroviario avvenuto una settimana fa nel Milanese e che ha provocato tre morti e quasi cinquanta feriti.

Investigatori e inquirenti nel corso di una riunione hanno fissato per domattina alle 9, sul luogo dove è avvenuto il disastro, il conferimento incarico ai loro consulenti da parte della Polfer, su delega dei pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti e dell'aggiunto Tiziana Siciliano. Poi, si partirà con il taglio indicativamente di 5-6 metri di binario con una attrezzatura particolare composta da una grossa sega circolare. Tra oggi e domani verrà preparato il cantiere per fare entrare i mezzi necessari per le operazioni. Gli accertamenti sui vagoni, compreso il taglio di una carrozza, dovrebbero essere effettuati tra sabato e domenica.