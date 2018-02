Sala, sostenere Milano guida d'Italia

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - "Dire che Milano è la locomotiva d'Italia non serve a nulla, perché la locomotiva trascina i vagoni alla stessa velocità, e così non avviene. Quindi io chiedo: date modo a Milano di fare le migliori esperienze, sostenetela, ma fate in modo di trasmettere tutto questo anche all'Italia". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando a Radio24. Milano adesso "è forte perché lo sono tutte le sue componenti - ha spiegato - del governo avrà sempre bisogno, ad esempio sul tema dei trasporti perché se si realizza una metropolitana il governo la finanzia". "Ma Milano tanto poi comunque va avanti da sola e si apre al mondo e all'Europa - ha concluso -, vogliamo considerala un po' come la guida operativa? Non guida politica perché noi dei ministeri non ce ne facciamo nulla. Quindi su questo siamo un po' ad un bivio". Rispondendo a una domanda, il sindaco ha anche escluso l'ipotesi di un governo tecnico da lui guidato: "No, non lascio Milano".(ANSA).