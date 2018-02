Morto Vicini:azzurri a esequie a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 1 FEB - Sono parecchi gli ex giocatori della nazionale che hanno voluto essere presenti ai funerali del ex ct Azeglio Vicini che si celebrano nel Duomo di Brescia. Tra loro, Franco Baresi, Beppe Bergomi, Stefano Tacconi e Paolo Maldini, e Riccardo Ferri. Partecipano anche il presidente dell'Associazione allenatori Renzo Ulivieri e il presidente dell'Aic Damiano Tommasi in una cattedrale dove hanno preso posto tutto il Brescia Calcio e il sindaco di Brescia Emilio del Bono.

"Ha avuto il grande merito di aver creato un grande gruppo", ha detto Tacconi prima di entrare in chiesa. "All'esordio in Nazionale di Vicini ho fatto due gol. È il ricordo che mi legherá per sempre a lui, uomo d'altri tempi", ha aggiunto Bergomi.

Sul suo profilo Instagram lo ha ricordato anche Diego Armando Maradon: "Azeglio Vicini è stato una grande persona e un grande tecnico, che in Italia e nel mondo già è difficile incontrare. Lo ricordo con grande affetto e rispetto...che riposi in pace".