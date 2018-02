Ferita, spero in verità e che qualcuno paghi

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Dal giorno dell'impatto su quel treno, a Pioltello, Daniela Sassi non dorme più: "nel buio della notte rivedo tutto", racconta a una settimana dall'incidente dalla sua stanza del Policlinico di Milano, dove è ricoverata con una clavicola e diverse costole rotte. "Ho tutti i ricordi nitidi - aggiunge -. Anche ad occhi aperti mi capita di rivedere quell'immagine. Ricordo ogni istante, ogni momento, purtroppo.

Forse sarebbe stato meglio dimenticare qualcosa".

Giovedì scorso la donna era seduta, come ogni mattina, vicino ad Alessandra Pirri, una delle tre vittime del disastro ferroviario: "un'amica oltre che una compagna di viaggio", racconta con le lacrime agli occhi, con cui condivideva anche serate, palestra, chiacchiere. Le ferite e i tagli sulle mani sono cicatrizzati, "ma i pensieri no. Io sono viva, non a tutti è andata così. Il tempo metterà a posto sia le ferite fisiche che psicologiche", prosegue. "Spero che venga fuori la verità.

Non deve più accadere e spero che qualcuno paghi", ripete Daniela.

Per ora nessuno di Trenord o RFI è andata a trovarla, a portare un saluto. "Non so nemmeno che reazione avrei vedendoli", spiega scoraggiata. L'unica cosa di cui è certa è che "non metterò più un piede su un treno. Credo che non vedrò per un bel po' rotaie - conclude -, ora voglio tornare alla mia vita e abbracciare le mie bambine".(ANSA).