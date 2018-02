Donna corriere fermata con 5 kg hashish

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Una spagnola di 38 anni è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di essere un corriere della droga. E' stata infatti trovata possesso di 5 chili di hashish. Lo stupefacente proveniva da Granada ed è stato trasportato a Milano in un borsone caricato su un autobus arrivato alla stazione di Lampugnano. La donna è stata fermata in un albergo in via Mecenate, dove la droga si presentava divisa in ovuli da 10 grammi l'uno. Gli agenti della Squadra mobile avevano avuto la segnalazione dell'arrivo di un corriere ma non sapevano la qualità della merce, che al momento dell'analisi ha rivelato un principio attivo tra il 31 e il 33 per cento. Un livello altissimo se si considera che l'hashish venduto comunemente in strada ha tasso di Thc dell'8-10 per cento. Non a caso viene venduto a 30 euro al grammo invece dei soliti 10.