Da abiti invenduti linea Victor&Rolf

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - E' tutta fatta a mano con materiali riciclati la collezione 'Re:cycle' firmata dai designer Viktor&Rolf per il negozio online Zalando. Ispirata al concetto di stile sostenibile che rappresenta la naturale evoluzione delle ultime linee Haute Couture di Viktor&Rolf, la collezione nasce dai tessuti dei capi invenduti di Zalando. La collezione, in edizione limitata, comprende 17 modelli da donna con prezzi compresi tra i 50 e i 250€. "Già nelle nostre precedenti collezioni Haute Couture - spiega il duo - abbiamo esplorato metodi creativi di riciclo, rielaborando elementi del passato per creare qualcosa di nuovo. Ad esempio, abbiamo combinato tessuti del nostro archivio storico con nuovi materiali e volumi o rivisitato abiti da sera e da cocktail dei decenni precedenti strutturandoli in nuove forme. Grazie alla collaborazione con Zalando, siamo entusiasti di portare avanti lo spirito di moda sostenibile in modo audace e accessibile, infondendo nuova vita a capi dimenticati".