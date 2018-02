Condè Nast, sospesi tre licenziamenti

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - E' stata temporaneamente sospesa la procedura di licenziamento di tre giornaliste nel gruppo editoriale della Condè Nast: è quanto ha deciso la società dopo un incontro con il Comitato di redazione (Cdr), al termine di un presidio di protesta organizzato dal sindacato lombardo, l'Alg, questa mattina davanti alla sede in piazza Cadorna in centro a Milano. Contestualmente è stato parimenti sospeso lo sciopero a oltranza proclamato nei giorni scorsi dai lavoratori.

L'obbiettivo, da parte del sindacato, è trovare una soluzione alternativa ai licenziamenti se necessario con l' utilizzo di ammortizzatori sociali ma sempre mantenendo i livelli occupazionali e ricollocando le giornaliste. La prossima settimana le parti si incontreranno in un tavolo nazionale con la presenza anche della Fnsi. "Siamo soddisfatti per la sospensione dei licenziamenti, ora bisogna che la società si renda disponibile a ricollocare le colleghe nelle testate del gruppo", ha detto il presidente dell'Alg Paolo Perucchini.