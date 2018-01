Rave party nel Mantovano, 395 denunciati

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Sono 395 i giovani denunciati dai carabinieri di Gonzaga (Mantova) che hanno concluso una prima fase degli accertamenti sui partecipanti a un rave party che per tre giorni, dal 31 dicembre scorso, si era svolto nei capannoni della ex fabbrica di ceramiche 'Biztiles' in località Bondeno.

Vi erano stati anche momenti di tensione quando gli organizzatori avevano cercato di sfondare con i mezzi carichi di tutto il materiale per diffondere musica (generatori di corrente, casse acustiche e luci psichedeliche) il cordone dei militari presenti. Era stata la mediazione del comandante della compagnia di Gonzaga ad evitare che la situazione degenerasse anche a causa dello stato fisico e psichico in cui si trovavano tutti i partecipanti. Il rave era stato organizzato tramite una fitta rete di contatti a livello europeo tramite Whatsapp.