Precipita per tre metri, morto operaio

(ANSA)- PARABIAGO (MILANO), 31 GEN - Un operaio di 52 anni, Giuseppe Sari, è deceduto nella tarda mattinata di oggi dopo essere precipitato dentro una grata all'angolo tra via Fratelli Rossini e via Santa Maria a Parabiago (Milano).

Dipendente di una azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti speciali, a quanto si è appreso l'uomo, che viveva a i Sant'Angelo lodigiano, era arrivato a Parabiago con il suo mezzo aziendale per ripulire un pozzetto dal liquido di scarto. Aveva aperto la grata nella quale avrebbe dovuto calare un tubo.

Presumibilmente nel tentativo di sistemare il tubo e procedere nelle operazioni di aspirazione del rifiuto speciale, Sari ha perso l'equilibrio ed è caduto, precipitando per circa tre metri ed è morto sul colpo. Soccorso dal 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Accertamenti e indagini sono a cura della polizia locale di Parabiago.