Pennac, racconto amore sovversivo

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Un amore improduttivo, sovversivo e contrario alle norme sociali: è questo 'Un amore esemplare' che Daniel Pennac ha raccontato nell'omonimo graphic novel con l'aiuto della fumettista Florence Cestac. "L'amore di Jean e Germaine non so se fosse rivoluzionario, ma certamente era singolare, perché era un amore improduttivo - ha detto Pennac, presentando a Milano il volume - Una coppia di solito produce lavoro, figli, ricevimenti: loro non producevano nulla di tutto ciò. Il mondo intorno pensava che fossero dei signori nessuno, e non si rendevano conto di avere davanti agli occhi la concretizzazione della poesia e della fantasia".