Milano, anziano muore travolto da camion

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Un uomo di 79 anni è morto travolto da un camion mentre attraversava la strada in viale Monza a Milano, all'altezza di via Varanini.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe attraversato sulle strisce pedonali ma, passando con il rosso, è stato colpito dal camion. Sul posto è arrivato il personale del 118 che lo ha trasportato in arresto cardiaco all'istituto clinico città studi dove è arrivato già morto.

Il mezzo pesante ha travolto l'anziano durante la ripartenza, l'autista non si è accorto del pedone che arrivava dal lato destro, in un punto in cui la visuale era coperta. La polizia locale sta lavorando per ricostruire la dinamica esatta e le responsabilità.