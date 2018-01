Il caso Kellan, un giallo a Milano

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Chi ha ucciso Kellan Armstrong, il figlio diciannovenne del console americano a Milano? E' il mistero che in una città coperta di neve, con la scena del delitto inserita nell'ambiente omosessuale, muovendosi tra vicoli bui, salotti scintillanti e bande di pericolosi omofobi, tra incontri con poliziotti informatori e inquirenti abituati al riserbo, cercherà di risolvere Steno Molteni, giovane giornalista e protagonista de 'Il caso Kellan', nuovo romanzo di Franco Vanni. Un 'giallo' puro che esce il 1 febbraio per Baldini+Castoldi e che il 2 viene presentato dall'autore a Milano. "Da lettore appassionato di gialli - spiega Vanni, cronista giudiziario per 'la Repubblica' e già autore del romanzo 'Il clima ideale', premiato come migliore esordio italiano alla 30/a edizione del Festival du Premier Roman de Chambéry - volevo che il testo rispettasse tutte le regole di genere. Sulla base rigorosa dello schema del giallo, ho poi messo in scena molto della città che conosco".