Higuain, Juve ha spirito giusto

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - La Juventus ha giocato "con lo spirito giusto per arrivare lontano", a Bergamo "è stata una grandissima partita di squadra, grazie ai miei compagni".

Gonzalo Higuain, al secondo gol in tre giorni dopo un periodo avaro di reti ma comunque positivo sul piano del gioco, si gode il momento. Il concetto del collettivo vincente torna anche nel commento social di Buffon: "Abbiamo giocato di squadra su un campo difficile e contro un avversario in grado di mettere in difficoltà chiunque. Ora guardiamo avanti. Alla prossima partita. Al prossimo impegno. Come gruppo. Come squadra".

Barzagli: "vittoria importantissima ottenuta con una grande prestazione di squadra". "Primo passo fatto" è il tweet di Claudio Marchisio, commento che si adatta anche alla condizione del centrocampista, tornato in campo dopo l'infortunio. E Benatia: "un passo avanti verso la finale" rivolgendo poi "un pensiero per il mio fratello @Cuadrado (appena operato, ndr)".